2018-09-21T06:43:54+03:00
Общество

Пожарные Дальнереченска вывели мужчину из дома, объятого пламенем

Расчёты были на месте через четыре минуты, после того как поступил вызов
Софья КУЧИНА
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Фото: https://astv.ru/newsФото: https://astv.ru/news
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В Дальнереченске пожарные спасли мужчину, который находился в горевшем доме, сообщает "Комсомолка" со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья.

Пожар в частном доме на улице Карбышева начался вчером 19 сентября. Через 4 минуты, после того как поступил вызов, расчёты уже были на месте. Оказалось, что пламенем объята веранда и часть крыши здания, а в доме находтся мужчина. Брандмейстеры спешно вывели его на свежий воздух.

Ещё через 4 минуты пожар локализовали, а через 7 ликвидировали. Площадь возограния составила четыре квадратных метра. Никто не пострадал. Огню противостояли 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

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