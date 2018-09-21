Прокуратура Приморья арестовала счета "чёрного лесоруба" из Дальнегорска
Экоущерб от действий мужчина составил почти полтора миллиона рублей
Фото: http://vestikavkaza.ru/news/
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Прокуратура Дальнегорска утвердила обвинение для "черного лесоруба". Как стало известно следствию, в январе-феврале прошлого года он срубил деревья различных пород в Тайгинском участковом лесничестве. Ущерб лесному фонду от действий дровосека составил больше 1,3 миллионов рублей. Теперь мужчина должен возместить причинённый вред природе. На его счета наложили арест на сумму 1 миллион 365 тысяч 379 рублей.
Уголовное дело направлено прокурором в Дальнегорский районный суд для рассмотрения по существу.