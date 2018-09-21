Предоплаченные посылки теперь можно сдавать на почте по всей стране

21 Сент. 07:39 2018-09-21T07:40:58+03:00

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Почта России расширила на всю страну возможность сдачи в центрах выдачи и приема посылок (ЦВПП) отправлений, оформленных и оплаченных онлайн. Сдача таких посылок в центры занимает несколько секунд.

Новый сервис на протяжении нескольких месяцев проходил тестирование в центрах выдачи и приема посылок Москвы, Московской области, Ростова-на-Дону, Томска, Кемерово и Читы. За это время пользователи услуг почтовой связи оформили более 100 000 предоплаченных посылок.

Услуга проста и эффективна: почтовое отправление оформляется и оплачивается онлайн на официальном сайте Почты России. Затем клиенту необходимо упаковать посылку, распечатать и наклеить бланк, на котором уже указан номер для отслеживания, и в течение 72 часов отнести в любой из более чем 550 центров выдачи и приема посылок более чем в 200 городах России. Посылки, оформленные на портале, будут приняты сразу же, вне зависимости от числа клиентов в зале - нужно просто подойти к стойке со специальной табличкой и передать посылку оператору.

После обработки отправления сотрудником Почты России на электронный адрес клиента, оставленный при регистрации на сайте, поступит письмо с уведомлением о приеме и чеком.

- Мы разработали эту услугу для клиентов, которые регулярно отправляют посылки и хотят максимально оптимизировать время, необходимое для сдачи отправлений в почтовом отделении. Перевод ряда сервисов в цифровой формат позволяет Почте России упростить общение с клиентами и предложить им современный формат оказания услуг, - отметил заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

Дополнительную информацию о сервисе клиенты могут уточнить на сайте pochta.ru.

Конкретно

Адреса Центров выдачи и приема посылок

Владивосток:

690001, ул. Пушкинская, д. 52

690090, ул. Верхнепортовая, д. 2

690105, ул. Русская, д. 65 А

690016, ул. Героев Хасана, д. 4

690014, ул. Некрасовская, д. 72

690088, ул. Карла Жигура, д. 46

Артём:

692760, ул. Интернациональная, д. 47

Уссурийск:

692523, ул. Калинина, д. 51

692519, ул. Советская, д. 56