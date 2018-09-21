Строителям Владивостока приказали мыть колёса автомобилей, чтобы не разводить грязь на дорогах

21 Сент. 08:29 2018-09-21T08:29:53+03:00

Штраф за это правонарушение может обойтись в 80 тысяч рублей

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Строительные компании Владивостока заплатят за грязь, которую вынесли на дороги города. Штраф за такое нарушение может "потянуть" на 80 тысяч рублей, и административные комиссии уже привлекают к ответсвенности препринимателей, которые не подумали о том, чтобы грунт со стройплощадрк не выносили колёса автомобилей, выезжающих со строек.

Одним из последних оштрафовали ООО "Южная долина". Во время стройки жилого посёлка на улице Двенадцатой никто не почистил колёса техники. Как итог, прораб стройки теперь обязан выплатить штраф в пять тысяч рублей. Отметим, что штрафы за данное правонарушение для физических лиц составляют от одной до трёх тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до десяти тысяч, а для юридических – от 50 до 80 тысяч рублей.

Ранее в Первомайском районе рассмотрели материалы об аналогичных правонарушениях. За вынос на колёсах на проезжую часть большого количества грязи со стройки на Борисенко, 100е также оштрафовали ответственных лиц.

Напомним, новые Правила благоустройства разработали и приняли в этом году по поручению главы города Виталия Веркеенко. Согласно им за сброс мусора, парковку на газонах, невосстановление благоустройства после проведения работ, вынос грязи со строек на колесах автомобилей и ряд других правонарушений, грозят штрафы. К ответственности в краевом центре привлекают граждан, должностных и юридических лиц.

Сотрудники административно-территориальных управлений и профильных подразделений администрации города ежедневно выходят в рейды по соблюдению гражданами и организациями всех форм собственности административного законодательства.