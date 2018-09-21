2018-09-21T09:37:10+03:00
Общество

В озере Мингородка нашли мужской труп

Скорее всего несчастный утонул
Софья КУЧИНА
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Фото: http://barlette.ru/journal/article/890.htmlФото: http://barlette.ru/journal/article/890.html
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Во Владивостоке в одном из водоемов парка Минного городка отдыхающие обнаружили тело мужчины, сообщает VL.ru.

Утром в пятницу горожане сообщили в компетентные органы, что в одном из озер обнаружен утонувший мужчина. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тело из воды, а стражи порядка осмотрели погибшего и не обнаружили следов насильственной смерти. По основной версии, мужчина утонул.

Точную причину смерти установят судмедэксперты. Полицейские также продолжают устанавливать личность погибшего. По факту случившегося проводится проверка.

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