В озере Мингородка нашли мужской труп
Скорее всего несчастный утонул
Фото: http://barlette.ru/journal/article/890.html
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Во Владивостоке в одном из водоемов парка Минного городка отдыхающие обнаружили тело мужчины, сообщает VL.ru.
Утром в пятницу горожане сообщили в компетентные органы, что в одном из озер обнаружен утонувший мужчина. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тело из воды, а стражи порядка осмотрели погибшего и не обнаружили следов насильственной смерти. По основной версии, мужчина утонул.
Точную причину смерти установят судмедэксперты. Полицейские также продолжают устанавливать личность погибшего. По факту случившегося проводится проверка.