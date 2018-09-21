2018-09-21T09:43:07+03:00
Общество

Во Владивостоке заботливый внук стащил у бабушки "похоронные"

С трудом накопленные старушкой 350 тысяч рублей он украл, когда та вышла из квартиры
Софья КУЧИНА
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Фото: http://www.vsluh.ru/news/incident/327126Фото: http://www.vsluh.ru/news/incident/327126
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Во Владивостоке мужчина, освободившись из мест не столь отдалённых, ограбил свою бабушку, сообщает "КП" со ссылкой на прокуратуру Приморья.

Как стало известно следствию, выйдя на свободу, экс-заключённый поселился у своей бабули. Когда он обнаружил на балконе средства "на чёрный день", которые, к слову, женщина очень долго копила, то похитил их, стоило старушке уйти из квартиры. Воришка обогатился на целых 350 тысяч, но не смог долго радоваться своей удаче, так как был задержан. Теперь "заботливый внук" предстанет перед судом по хорошо известной ему статье - кража.

Уголовное дело направлено прокурором в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения.

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