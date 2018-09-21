Под Владивостоком нашли место захоронения двух солдат США

21 Сент. 10:36 2018-09-21T10:36:16+03:00

Эта находка стала итогом работы совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести

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В 40 километрах от Владивостока обнаружено захоронение летчика ВВС США и моряка американских ВМС времен холодной войны, сообщают "Вести:Приморье".

Как сообщил директор Агентства министерства обороны США по учету военнопленных и пропавших без вести Келли Маккиг, эта находка стала итогом работы совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести

— В прошлом году одним из результатов технических переговоров по холодной войне стало совместное расследование, завершившееся в мае во Владивостоке. Нас принимали российские сухопутные войска, наша команда в составе десяти человек поехала туда, они расследовали четыре эпизода холодной войны. Очень успешно. В одном случае выяснилось, что действительно найдено изолированное захоронение, - рассказал Маккиг.

О работе российско-американской поисковой группы "Вести:Приморье" рассказывали весной этого года.

— Мы отправляем поисковую группу, как мне помнится, будущей весной, чтобы произвести раскопки на упомянутом конкретном объекте, - отметил Келли Маккиг.

Как он пояснил, речь идет о захоронении "за пределами Владивостока, кажется, в 40 км от Владивостока". Раскрывать обстоятельства гибели погребенных там американских военнослужащих Маккиг не стал. Он лишь уточнил, что, в соответствии с имеющимися у военного ведомства США данными, речь идет об одном военнослужащем ВВС и одном - ВМС.

— Насколько я понимаю, там похоронены один военнослужащий ВМС и один - ВВС, - поведал Маккиг.

Совместная российско-американская Комиссия по делам военнопленных и пропавших без вести была создана 26 лет назад по решению президентов Бориса Ельцина и Джорджа Буша - старшего. В августе в Вашингтоне прошел очередной раунд переговоров комиссии, который провела группа по войне в Корее с участием в том числе начальника Центрального архива Министерства обороны России Игоря Пермякова. Он заявил, что Москва обсуждала с Вашингтоном возможность использования материалов из военных архивов США для развития интернет-порталов "Подвиг народа" и "Память народа", посвященных Великой Отечественной войне, а также передала информацию о двух американских военных летчиках, сбитых в годы войны на Корейском полуострове.