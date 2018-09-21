160 кило просроченной камбалы сожгли в Приморье

21 Сент. 10:55 2018-09-21T10:55:36+03:00

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Во время внеплановой проверки одного из холодильных комплексов Владивостока специалисты Россельхознадзора нашли 160 килограммов камбалы с истёкшм сроком годности. Примечательно, что пропавшая рыба хранилась вместе с качественным товаром.

Отметим, дата изготовения просрочки - август 2017 года, тогда как срок хранения рыбы всего 8 месяцев. Продукцию изъяли и сожгли. Нарушителя привлекли к ответственности за нарушение санитарных норм.