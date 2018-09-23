Пенсионные льготы в Приморье превратят в предпенсионные

23 Сент. 02:18 2018-09-23T02:18:41+03:00

Повышение пенсионного возраста влечёт те самые дополнительные льготы, о которых говорил президент Владимир Путин.

Изменить размер текста: A A

Комитет по соцполитике и защите прав граждан обсудил проект поправок в краевой закон «О социальной поддержке льготников, проживающих в Приморье».

Законопроект, разработанный фракцией «ЕР», комитету представил ее руководитель Сергей Слепченко. Он пояснил, что документ закрепляет право пользования всеми действующими региональными льготами для лиц предпенсионного возраста. Для мужчин — это 60 лет, а для женщин — 55.

Напомним, сейчас по краевому закону «О соцподдержке льготников Приморья» в регионе действуют различные виды льгот, компенсаций, выплат для ветеранов труда, ветеранов труда Приморского края, лиц, имеющих заслуги перед Отечеством и Приморским краем, а также для проживающих в сельской местности и поселках городского типа врачей, провизоров, медицинских и фармацевтических работников, педагогических работников медицинских организаций и учреждений социальной защиты населения, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб, социальных работников, работников образовательных организаций и учреждений соцподдержки и социального обслуживания детей-сирот.

Пока воспользоваться ими можно только после выхода на пенсию. Если законопроект будет принят депутатами на сессии Законодательного Собрания, получать льготы станет возможно по достижении конкретного возраста (мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет).

Также депутаты-единороссы предложили изменить закон «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающих на территории Приморского края».

«Эти изменения сохраняют компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт в многоквартирных домах собственникам, достигшим 70 лет — в 50%, и достигшим возраста 80 лет — в 100%, если они проживают в семье, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, достигших 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Ранее этой льготой могла воспользоваться только семья, в которой оба супруга пенсионеры», — подчеркнул Игорь Чемерис.