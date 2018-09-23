2018-09-23T04:20:44+03:00
Происшествия

Приставы безжалостно закрыли популярный рынок Владивостока

21 сентября судебные приставы выехали на рынок, чтобы принудительно исполнить судебное решение
Игорь Сорокин
Поделиться:
фото - УФССП по Приморьюфото - УФССП по Приморью
Изменить размер текста:

На исполнении в отделе судебных приставов по Первореченскому району Владивостока находятся исполнительные производства о запрете ООО «Юком» и всем прочим торговать на части земельного участка по Народному проспекту, 11, находящейся в охранной зоне линии электропередач напряжением 100 кВ.

Производства о запрете торговли на рынке были возбуждены на основании исполнительных листов, выданных Первореченским районным судом.

О возбуждении производств и о том, что работу торговых точек пора прекратить, судебные приставы еще в марте уведомили работников ООО «Юком», а также других индивидуальных предпринимателей, торгующих там. Рынок закрыли, но, выждав время, его работники самовольно возобновили торговлю.

Директору ООО «Юком» вручили постановление о взыскании исполнительского сбора и предупреждение по статье УК РФ «Неисполнение приговора суда».

21 сентября судебные приставы выехали на рынок, чтобы принудительно исполнить судебное решение.

Одна из работниц рынка активно пыталась противостоять действиям приставов. На гражданку составили административный протокол. Пока же приставы ежедневно обеспечивают исполнение судебного решения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника
Стивен Сигал метит в кресло губернатора Приморья
В Приморье производитель лепил наггетсы из свинины вместо курицы
В ЗАТО Фокино на заброшенном хлебозаводе нашли тело 12-летнего мальчика
У дальневосточного леопарда может появиться северокорейский хранитель
Под Находкой задержали убийцу и грабителя двух родственниц
Организаторов морской прогулки, в которой едва не погибли 42 человека, накажут СК и прокуратура
Истребители Су-34 разбомбили корабли в Японском море
Сейсмостойкая подпорная стена скоро появится на улице Громова
29 сентября - Всемирный день сердца
Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу
Малышей Владивостока ждут на Дне рожденья тигрят
Приморье накроют туманы и облака
"На пересдачу!": ученик автошколы из Находки перевернулся в машине прямо на экзамене
В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле
Гигантский лайнер навсегда останется на первом причале Владивостока
"Серийная адвокатша" развела 13 человек из Камень-Рыболова на 350 тысяч
Во Владивостоке ищут виновных в безумном происшествии
Опасная плодожорка подъела груши, которые везли для приморцев из Китая
Власти сняли режим ЧС в трёх муниципалитетах Приморья
Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России