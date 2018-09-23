Приставы безжалостно закрыли популярный рынок Владивостока

23 Сент. 03:31 2018-09-23T04:20:44+03:00

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На исполнении в отделе судебных приставов по Первореченскому району Владивостока находятся исполнительные производства о запрете ООО «Юком» и всем прочим торговать на части земельного участка по Народному проспекту, 11, находящейся в охранной зоне линии электропередач напряжением 100 кВ.

Производства о запрете торговли на рынке были возбуждены на основании исполнительных листов, выданных Первореченским районным судом.

О возбуждении производств и о том, что работу торговых точек пора прекратить, судебные приставы еще в марте уведомили работников ООО «Юком», а также других индивидуальных предпринимателей, торгующих там. Рынок закрыли, но, выждав время, его работники самовольно возобновили торговлю.

Директору ООО «Юком» вручили постановление о взыскании исполнительского сбора и предупреждение по статье УК РФ «Неисполнение приговора суда».

21 сентября судебные приставы выехали на рынок, чтобы принудительно исполнить судебное решение.

Одна из работниц рынка активно пыталась противостоять действиям приставов. На гражданку составили административный протокол. Пока же приставы ежедневно обеспечивают исполнение судебного решения.