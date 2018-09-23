Встреча BMW X5 и Toyota Land Cruiser во Владивостоке закончилась плачевно
Каким образом уладили конфликт водители, в ГИБДД не сообщили
фото - Вести: Приморье
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Вечером 22 сентября во Владивостоке на участке дороги Золотой мост — Катерная недалеко от торгового центра «Серп и Молот» произошла авария с участием люксовых BMW Х5 и Toyota Land Cruiser.
По словам очевидцев, BMW мчалась от Радиоприбора и столкнулась с Land Cruiser, после чего опрокинулась на левый борт.
О пострадавших "Вести: Приморье" не сообщают, но автомобили заметно повреждены. Каким образом уладили конфликт водители, в ГИБДД не сообщили, нет об этом упоминаний и в соцсетях.