Рестораторы повадились гадить во Владивостокской крепости
Великокняжескую батарею Владивостокской крепости осмотрела комиссия городского управления культуры.
Поводом для проверки послужили сообщения о том, что в памятнике архитектуры, объекте культурного наследия сотрудники одного из ресторанов города проводят самовольные «противопожарные учения», а по факту частные вечеринки.
«Следов задымления не обнаружено, но остались элементы дымовых шашек. Это, конечно, вопиющий факт, что кто-то себе позволяет прийти и устроить подобное в памятнике архитектуры. По результатам работы выездной комиссии материалы проверок направлены в УВД Владивостока», – заявили в управлении культуры.
Поскольку объекты Владивостокской крепости принадлежат мэрии, «прежде чем что-либо там проводить, следует в первую очередь запросить разрешение в управлении муниципальной собственности администрации города. После согласования последует заключение договора, как долгосрочного, так и краткосрочного, с мэрией города на проведение мероприятия, включающего обязательства по сохранности объекта культурного наследия. Но это точно не могут быть противопожарные учения. Владивостокская крепость – не объект для развлечений», заявили в управлении культуры.