2018-09-23T07:00:30+03:00
Происшествия

Рестораторы повадились гадить во Владивостокской крепости

В очередной раз тревогу забили пост-фактум - когда всё уже случилось, и о случившемся написали в соцсетях
Игорь Сорокин
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фото из архива редакциифото из архива редакции
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Великокняжескую батарею Владивостокской крепости осмотрела комиссия городского управления культуры.

Поводом для проверки послужили сообщения о том, что в памятнике архитектуры, объекте культурного наследия сотрудники одного из ресторанов города проводят самовольные «противопожарные учения», а по факту частные вечеринки.

«Следов задымления не обнаружено, но остались элементы дымовых шашек. Это, конечно, вопиющий факт, что кто-то себе позволяет прийти и устроить подобное в памятнике архитектуры. По результатам работы выездной комиссии материалы проверок направлены в УВД Владивостока», – заявили в управлении культуры.

Поскольку объекты Владивостокской крепости принадлежат мэрии, «прежде чем что-либо там проводить, следует в первую очередь запросить разрешение в управлении муниципальной собственности администрации города. После согласования последует заключение договора, как долгосрочного, так и краткосрочного, с мэрией города на проведение мероприятия, включающего обязательства по сохранности объекта культурного наследия. Но это точно не могут быть противопожарные учения. Владивостокская крепость – не объект для развлечений», заявили в управлении культуры.

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