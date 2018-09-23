2018-09-24T06:07:43+03:00
Происшествия

Жительница Владивостока дала по рукам соседским строителям

Мем про "соседа с дрелью" на практике оказался совсем не смешным
Игорь Сорокин
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фото из архивафото из архива
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Многодневный конфликт жительницы пригорода Владивостока с бригадой строителей, работавшей на участке её соседей, вылился в побоище. Причём представительница слабого пола оказалась достаточна сильна, чтобы взяться за арматуру и избить самонадеянных мужчин.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции застали на месте всех участников избиения. Как рассказала нападавшая, она уже не раз требовала от бригадира прекратить работы, пока она не укрепит подпорную стену на своей земле. Однако всякий раз её призывы оставались без внимания. В итоге дама, опасаясь, что стена просто рухнет, взялась за оружие и отправилась наводить порядок.

Как сообщает ИА Дейта, прежде чем яростную женщину удалось унять, она всё же несколько раз огрела строителей арматурой, да так, что один из пострадавших обратился в травмпункт, где ему диагностировали ушиб руки.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить, есть ли в поступке жительницы Владивостока состав преступления, и если есть — возбудить уголовное дело. Впрочем, если строитель откажется заявлять на соседку своего заказчика, то конфликт вполне реально уладить миром — серьезных травм, к счастью, удалось избежать.

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