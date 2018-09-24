2018-09-24T04:49:43+03:00
Происшествия

Житель Владивостока «разложил» легендарную иномарку о крыльцо здания

По предварительной версии, у машины отказали тормоза
Артём КАБАНКОВ
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Машина превратилась в группу металлолома. Фото: dps_vlМашина превратилась в группу металлолома. Фото: dps_vl
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Этой ночью в центре Владивостока произошла серьезная автомобильная авария. На Светланской улице, в районе остановки «Гайдамак» разбилась легковая Toyoyta Cresta – действительно легендарная для Приморья иномарка.

По информации dps_vl, водитель иномарки спускался с улицы Ковальчука, когда у него отказали тормоза. Он ничего не успел предпринять. «Креста» на полном ходу пролетела по тротуару и влетела в крыльцо здания. От сильного удара легковушка превратилась в груду металлолома. Ее водителю очень сильно досталось. Он получил серьезные травмы. Прибывшие на место аварии медики увезли мужчину в «тысячекоечную» больницу.

К счастью, из-за позднего часа ни на дороге, ни на тротуаре никого не было. Иначе пострадавших было бы гораздо больше.

Водителя увезли в "тысячекоечную" больницу Владивостока. Фото: dps_vl

Водителя увезли в "тысячекоечную" больницу Владивостока. Фото: dps_vl

Сейчас в деталях происшествия разбираются сотрудники городского управления ГИБДД. Не исключено, что пострадавший водитель стал творцом своего несчастья – например, сильно «газанул» или вытворил что-нибудь в таком духе. Дело в том, что «Тойоты» (даже старенькие) являются довольно надежными машинами. Чтобы полностью «убить» там тормоза, нужно очень сильно постараться. Впрочем, как мы писали выше – пострадал от этого только водитель «Кресты». Оно и к лучшему.

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