Приморский лихач угробил свою семью в жуткой автомобильной аварии

24 Сент. 05:17 2018-09-24T05:17:51+03:00

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Этой ночью Приморье отметилось страшной автомобильной аварией. В Октябрьском районе в легковушке разбилась целая семья. Одной из погибших в ДТП оказалась 14-летняя девочка.

Жуткое ДТП произошло недалеко от села Галенки. Toyota Vista с четырьмя пассажирами ехала в сторону Уссурийска. В какой-то момент 30-летний водитель выехал на встречную полосу. Что стало причиной этого рискованного манёвра, неизвестно. Возможно, он объезжал яму – или просто решил совершить обгон. Имеет значение то, что в безопасности выезда на «встречку» он не убедился – напрасно. Там на полном ходу ехал «КамАз».

От удара легковушку буквально смяло. 32-летняя пассажирка машины и ее 14-летняя дочка моментально погибли. Несовершеннолетняя сидела непристегнутой на заднем сидении – вероятно, это и стало причиной летального исхода. Водитель «Висты» (отец погибшей школьницы) и еще одна 32-летняя пассажирка получили серьезные травмы. Прибывшие на место происшествия медики увезли их в больницу.

По информации приморского управления полиции, водитель легковушки в этом году неоднократно нарушал правила дорожного движения. Он частенько превышал скорость, а также не соблюдал правила перевозки несовершеннолетних.

Сейчас в деталях происшествия разбираются работники правоохранительных органов. Если 30-летний водитель выкарабкается, ему, возможно, предъявят обвинение в уголовном преступлении. Пока, впрочем, говорить об этом преждевременно.