2018-09-24T05:23:31+03:00
Общество

Ревизии выясняют, чем кормят в школах и детсадах Владивостока

За сентябрь ревизии побывали с незапланированными проверками в семи детсадах
Игорь Сорокин
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Проверки питания в детсадах и школах Владивостока участились с началом учебного года.

За сентябрь ревизии побывали с незапланированными проверками в семи детсадах: № 5, 12, 34, 36, 126, 182, 187. Визитеры проверили массу продуктов, их качество, соблюдается ли меню, ведутся ли бракеражные журналы. А также устранены ли недочеты, которые показали прежние проверки. В результате серьезных нарушений не выявлено.

В учреждениях комиссии осматривают холодильники, помещения для продуктов, интересуются у кладовщиков и поваров: все ли устраивает в работе поставщиков, полностью ли доставляются продукты, нет ли среди них полуфабрикатов, соблюдается ли десятидневное меню, разработанное со специалистами Роспотребнадзора с учетом норм здорового детского питания.

Кроме того, во всех 120 детских садах города созданы общественные комиссии, в состав которых вошли родители и просто неравнодушные граждане. Для них провели учебу с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии.

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