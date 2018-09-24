2018-09-24T05:47:27+03:00
Общество

Почётный гражданин Владивостока - ветеран ВОВ скончался на 93-м году жизни

Иосифа Чутова наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Украины», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией»
Игорь Сорокин
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Мэрия Владивостока, Совет почётных граждан и городской совет ветеранов сообщают, что 22 сентября на 93-м году ушёл из жизни почётный гражданин города Иосиф Чутов.

В Великую Отечественную Иосиф Степанович в составе Первого Украинского фронта освобождал Украину, Польшу, Германию, Чехословакию. После войны служил на разных должностях Тихоокеанского флота. Дважды выполнял правительственные задания по уборке урожая на целине Казахстана, был награждён медалью «За освоение целинных земель».

Во Владивостоке работал председателем Фрунзенского районного совета автомотолюбителей, затем — председателем краевого. Создавал добровольные дружины по линии ГАИ, учебные классы по подготовке водителей. С 1987 года состоял в добровольной общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.

В октябре 1991 года был избран председателем Ленинской районной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. За активное участие в ветеранском движении удостоен нагрудного знака «Приморье за заслуги» и благодарности Главнокомандующего ВС РФ за образцовое выполнение долга и самоотверженное служение Отечеству.

Иосифа Чутова наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Украины», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией».

Мэрия Владивостока, Совет почётных граждан и городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов глубоко соболезнуют родным и близким Иосифа Степановича.

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