Прятки по-приморски: женщина спрятала водку и получила нож в живот
Осужден житель Находки, ударивший ножом сожительницу
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Находкинский суд вынес приговор 55-летнему гражданину, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Как установлено в суде, преступление совершено в квартире потерпевшей, где она проживала с фигурантом.
В пылу ссоры из-за спрятанного алкоголя между сожителями произошла потасовка, закончившаяся тем, что мужчина ударил свою жертву ножом.
В результате хозяйке квартиры причинены повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 3,5 года общего режима.