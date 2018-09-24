2018-09-24T07:06:59+03:00
Происшествия

Прятки по-приморски: женщина спрятала водку и получила нож в живот

Осужден житель Находки, ударивший ножом сожительницу
Игорь Сорокин
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фото из архивафото из архива
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Находкинский суд вынес приговор 55-летнему гражданину, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как установлено в суде, преступление совершено в квартире потерпевшей, где она проживала с фигурантом.

В пылу ссоры из-за спрятанного алкоголя между сожителями произошла потасовка, закончившаяся тем, что мужчина ударил свою жертву ножом.

В результате хозяйке квартиры причинены повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 3,5 года общего режима.

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