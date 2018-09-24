Сегодня в крае с переменчивой погодой будет царить переменная облачность
Сегодня, 25 сентября, погоду Приморского края будут определять поле повышенного атмосферного давления. На севере местами небольшие дожди, утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +15...+20°C. Температура воды в Амурском заливе +19°C, в заливе Посьета +19°C, в бухте Находка +16°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +17...+19°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +18...+20°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +17...+19°C.