Сегодня в крае с переменчивой погодой будет царить переменная облачность

24 Сент. 23:47 2018-09-24T23:47:26+03:00

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Сегодня, 25 сентября, погоду Приморского края будут определять поле повышенного атмосферного давления. На севере местами небольшие дожди, утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +15...+20°C. Температура воды в Амурском заливе +19°C, в заливе Посьета +19°C, в бухте Находка +16°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +17...+19°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +18...+20°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +17...+19°C.