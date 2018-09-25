2018-09-25T02:17:12+03:00
Общество

"Обвалился потолок": жильцы дома на Школьной остались без крыши над головой

Под обвалом едва не погибли люди
Софья КУЧИНА
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Фото:dps.controlФото:dps.control
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В доме на улице Талалихина, 6 внезапно обвалилась крыша, - сообщает "КП" со ссылкой на паблик "ДПС-Контроль". Видео и фото происшествия распространили в соцсетях жильцы аварийного здания.

— Я сегодня звонила в администрацию города, говорила, что потолок упадёт - никто не приехал, ни один человек! Это всё, это конец, - говорит женщина, снявшая ролик, за кадром. По её словам обрушение едва не убило несколько человек.

Фото: dps.control

Фото: dps.control

На шокирующих кадрах, которые люди пристали на страничку в инстаграме, хорошо видно отвратительное состояние дома и, особенно, потолка. В комментариях под постом разгорелся жаркий спор: если одни жалеют пострадавших другие утверждают, что "нужно было давно всем взять ипотеку, а не ждать, когда расселят из аварийного дома".

Фото: dps.control

Фото: dps.control

Сейчас судьба жильцов дома на Талалихина неизвестна. "Комсомолка" следит за развитием событий.

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