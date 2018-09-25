"Обвалился потолок": жильцы дома на Школьной остались без крыши над головой
В доме на улице Талалихина, 6 внезапно обвалилась крыша, - сообщает "КП" со ссылкой на паблик "ДПС-Контроль". Видео и фото происшествия распространили в соцсетях жильцы аварийного здания.
— Я сегодня звонила в администрацию города, говорила, что потолок упадёт - никто не приехал, ни один человек! Это всё, это конец, - говорит женщина, снявшая ролик, за кадром. По её словам обрушение едва не убило несколько человек.
Фото: dps.control
На шокирующих кадрах, которые люди пристали на страничку в инстаграме, хорошо видно отвратительное состояние дома и, особенно, потолка. В комментариях под постом разгорелся жаркий спор: если одни жалеют пострадавших другие утверждают, что "нужно было давно всем взять ипотеку, а не ждать, когда расселят из аварийного дома".
Фото: dps.control
Сейчас судьба жильцов дома на Талалихина неизвестна. "Комсомолка" следит за развитием событий.