"Эх, выборы-выборы" обойдутся Приморью в 290 миллионов рублей

25 Сент. 03:02 2018-09-25T03:03:02+03:00

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На новые выборы губернатора Приморского края понадобится как минимум 290 млн рублей. Такие подсчеты сделали в избиркоме региона, сообщает «Интерфакс».

«Предварительно, на следующие выборы необходимо затратить 290 миллионов рублей. Это только затраты, которые связаны с избирательны процессом. Сумма не учитывает иные расходы, например, видеонаблюдение», — рассказала секретарь регионального избиркома Наталья Камаева.

Отмечается, что сумма была согласована на заседании комиссии, далее смету передадут в администрацию, а окончательное решение примут депутаты заксобрания. В избиркоме ожидают, что вопрос финансирования будет решен вместе с назначением даты новых выборов.

"КП" напоминает, 9 сентября в Приморье не смогли выбрать губернатора, а результаты второго тура выборов, прошедшего 16 сентября отменили из-за нарушений. Новое голосование должно пройти в течение трех месяцев, до середины декабря.