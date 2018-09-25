2018-09-25T04:06:02+03:00
Общество

В ЛДПР готовы поддержать кандидата в губернаторы Приморья от КПРФ

Андрей Ищенко заявил, что пойдёт на третий тур выборов
Софья КУЧИНА
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Кандидат в губернаторы Приморья Андрей ИщенкоКандидат в губернаторы Приморья Андрей ИщенкоФото: Ксения КРЫМОВА
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КПРФ заручилась поддержкой ЛДПР в продвижении кандидатуры Андрея Ищенко на предстоящих выборах губернатора Приморья. Об этом сам кандидат написал в своем инстаграм-паблике, сообщает "Комсомолка" со ссылкой на "Вести. Приморье".

— Провёл ряд встреч в Москве, заручился полной поддержкой не только КПРФ, но и ЛДПР. Зюганов официально подтвердил, что КПРФ даже не рассматривает иную фигуру кроме меня для выдвижения кандидатом на должность губернатора Приморского края. Лидеры КПРФ и ЛДПР сходятся во мнении, что, в случае, если нам не удастся оспорить результаты выборов и будут назначены повторные выборы, то пост ВрИО до проведения выборов должен занять человек, которому приморцы доверили свой регион, то есть, ваш покорный слуга, - написал Ищенко в свое аккаунте.

Эксперты отмечают, что ЛДПР и КПРФ, почуяв реальность победы над "Единой Россией" в Приморье, готовы простить друг другу любые обиды. Напомним, буквально 10 дней назад, перед вторым туром выборов губернатора Приморья, лидер ЛДПР Владимир Жириновский просил приморцев не поддерживать кандидата от КПРФ.

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