Власти сняли режим ЧС в трёх муниципалитетах Приморья

25 Сент. 05:01 2018-09-25T10:10:33+03:00

В Хорольском, Чугуевском и Кировском районах воды больше нет

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В трёх районах Приморья наконец сняли режим чрезвычайной ситуации. Согласно сообщению пресс-службы администрации Приморья, Хорольскому, Чугуевскому и Кировскому районам вода больше не угрожает.

Теперь региональный режим ЧС действует только в четырнадцати муниципалитетах. Уссурийский городской округ, Красноармейский, Лазовский, Октябрьский, Ольгинский, Михайловский, Надеждинский, Партизанский, Тернейский, Черниговский, Шкотовский, Яковлевский, Пожарский, Ханкайский районы по-прежнему страдают от последствий разбушевавшейся летом стихии. Немногим лучше сейчас ситуация в Пограничном районе и Лесозаводском городском округе - здесь действует режим ЧС межмуниципального и муниципального характера.

Как сообщили в краевом ГОЧС, на отдельных участках рек центральных, западных и восточных районов до сих пор уровень воды колеблется до 0,2 метра. На остальных приморских реках вода уже спадает. Пойма реки Илистая в Черниговском районе, правда, всё ещё затоплена.

"Комсомолка" напоминает, такие глобальные затопления территорий произошли из-за тайфунов "Соулик" и "Джеби", обрушившихся один за одни на Приморье в середине августа. Из-за разгула стихии рушились дома и погибал урожай. Сейчас краевая власти компенсируют приморцам потери. На 25 сентября выплаты получили 5 799 семей.