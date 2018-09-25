2018-09-25T05:59:01+03:00
Общество

Опасная плодожорка подъела груши, которые везли для приморцев из Китая

В 25 тоннах овощей и фруктов Россельхознадзор нашёл вредителя
Софья КУЧИНА
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Фото: vreditel-stoi.ruФото: vreditel-stoi.ru
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Восточную плодожорку выявили сотрудники Пограничного фитосанитарного контроля в крупной партии фруктов и овощей из Китая. Опасный вредитель жил а складе временного хранения ООО "Восточные рубежи" среди ананасов, винограда, груш, мандаринов, лимонов, персиков, яблок, хурмы, сливы, капусты, лука, морковки, огурцов, помидоров, грибов и шпината. Впрочем, анализ 25 тонн продукции показал, что гусеница подъедала только груши. После экспертизы инспектор уссурийского отдела фитосанитарного надзора предписал вернуть их в КНР. Однако собственник, в свою очередь, решил вернуть себе всю партию сельхозпродукции.

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