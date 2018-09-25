2018-09-25T06:02:32+03:00
Общество

Во Владивостоке ищут виновных в безумном происшествии

Двое студентов устроили настоящий переполох в продуктовом
Пётр КАМУШКИН
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Вероятно, студенты устроили переполох ради веселья. Фото: fresher.ruВероятно, студенты устроили переполох ради веселья. Фото: fresher.ru
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Приморская столица отметилась совершенно безумной историей. Два городских студента устроили настоящий переполох в одном из магазинов Владивостока. Смысла в их поступке не было – судя по всему, парни просто развлекались.

Все произошло еще 20 сентября – однако руководство магазина рассказало об инциденте только сейчас. Они решили поделиться странной историей в instagram-паблике dpscontrol_125rus. Вечером, примерно в 21:40, в продуктовый магазин «Тико» на улице Адмирала Фокина зашли двое парней. Они без лишних разговоров прошли в пустующий кабинет директора и расположились за рабочим столом.

– Они открыли бутылочку чая, стоявшую на столе, начали копаться в документах на столе. На одном из них написали нецензурное слово. Зашла сотрудница, ей они представились «сотрудниками компьютерной службы. Она начала задавать вопросы. Парни начали «сливаться», а потом просто убежали. Задержать их не смогли, – написала сотрудница магазина.

dpskontrol_125rusdpskontrol_125rus
Двое парней зашли в магазин "Тико" на Арбате... Безумная история
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На следующий день работники магазина встретили двух хулиганов в одном из городских кафе. Парни откровенно посмеялись над возмущенными людьми. Тогда в «Тико» решили наказать парней. Они обратились с заявлением в полицию, а также попросили жителей Владивостока помочь в поиске «айтишников». На данный момент известно, что один из парней учится во ВГУЭС.

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