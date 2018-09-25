2018-09-25T07:20:39+03:00
Общество

"Серийная адвокатша" развела 13 человек из Камень-Рыболова на 350 тысяч

Мошенница предлагала услуги юриста, брала деньги, но не оказывала нужной помощи
Софья КУЧИНА
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Фото: https://www.caravan.kzФото: https://www.caravan.kz
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В Приморье перед судом предстанет жительница Воздвиженки, промышлявшая "юридическими услугами". Мошенница заключала фиктивные договоры на оказание юридической помощи, получала деньги, а потом не выполняла свои обязательства.

Более того, свою кандидатуру женщина активно пиарила: стоило только узнать, что кому-либо услуги юриста действительно необходимы, тут же предлагала себя. От её действий пострадали 13 человек из Камень-Рыболова, обещая сумма ущерба составила более 350 рублей.

Узнав о том, что сотрудникам одного из госучреждений районного центра необходимо оказание юридических услуг, "юристка" предложила свою помощь, рассчитывая опять нажиться, ничего не делая. Цель, несомненно, более чем понятная, однако противозаконная. И в ходе оперативно-розыскных мероприятий 35-летнюю женщину задержали и заключили под стражу.

Следователь отдела МВД завершил расследование уголовного дела, причастность обвиняемой к серии мошенничеств доказана. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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