Гигантский лайнер навсегда останется на первом причале Владивостока

25 Сент. 08:22 2018-09-25T08:23:29+03:00

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Гигантский лайнер навсегда останется на морвокзале, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. Соглашение о постройке уникального многофункционального комплекса "Океан" подписали ня днях представители ГК «Инком ДВ» Михаил Робканов, Вячеслав Перцев, Юрий Пироженко, генеральный директор ООО «Владивостокский морской терминал» Валерий Нагорный, генеральный директор ООО «Синерджетик Проджектс» Максим Афенкин и генеральный директор ООО «Спорт-Инвест» Гелани Товбулатов. Здание в виде огромного морского лайнера станет украшением приморской столицы, - обещают инвесторы

По их словам, к разработке проекта группа компаний приступила четыре года назад. Бизнесмены планируют преобразить территорию от первого причала торгового порта, в том числе три причала судоремонтного завода, до третьего причала Владивостокского морского порта. Береговая площадь застройки составит более 5 гектаров.

Проект разбит на три этапа. Уже сегодня начнётся строительство самого многофункционального центра в районе первого причала порта, стройка продлится 2,5 года. Далее специалисты реконструируют сам морской вокзал, а затем построят на территории бывшего судремонтного завода офисные здания, гостиницы и яхтенную марину.

—Старту предшествовала большая подготовительная работа. Проект технологически сложный, так как уходит на три этажа ниже уровня моря. Там разместится автомобильная парковка на 235 машиномест, это один из самых востребованных сегодня объектов в центре города, прокомментировал управляющий партнер ГК «Инком ДВ» Вячеслав Перцев.

Проектировщики обещают, что пятиэтажное здание в виде гигантского корабля построят из долговечных высококачественных материалов - витражного остекления, алюминиевых панелей и керамогранита. Концепция включает в себя также проект накрытия железнодорожных путей для создания дополнительной общественной зоны для жителей и гостей города. Новое общественное пространство свяжет морской вокзал и берега бухты Золотой Рог с центральной площадью города.