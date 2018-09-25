2018-09-25T09:31:37+03:00
Общество

В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле

До 20 ноября мужчина обязан устранить все нарушения
Софья КУЧИНА
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Фото:http://www.seeds.ru/Фото:http://www.seeds.ru/
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Жителю Приморья придётся заплатить немаленький штраф за то, что на своём земельном участке площадью 20 гектаров он не выкорчёвывал деревья и не полол сорняки, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Как стало известно ведомству, мучжчина взял землю в аренду в апреле 2016 года. Согласно целевому назначению, сельхозугодья он был обязан привести в "надлежащий вид". Однако проверка показала, что кустарники, сорные растения и деревья никуда не делись, агротехнические работы по восстановлению плодородия земли не ведутся, а скот здесь и подавно не пасётся.

Арендатору выдали предписание устранить все нарушения до 20 ноября 2018 года. За своё раннее бездействие неудавшийся фермер заплатит штраф 20 тысяч рублей. Постановление вступило в силу

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