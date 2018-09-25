В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле
Жителю Приморья придётся заплатить немаленький штраф за то, что на своём земельном участке площадью 20 гектаров он не выкорчёвывал деревья и не полол сорняки, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Как стало известно ведомству, мучжчина взял землю в аренду в апреле 2016 года. Согласно целевому назначению, сельхозугодья он был обязан привести в "надлежащий вид". Однако проверка показала, что кустарники, сорные растения и деревья никуда не делись, агротехнические работы по восстановлению плодородия земли не ведутся, а скот здесь и подавно не пасётся.
Арендатору выдали предписание устранить все нарушения до 20 ноября 2018 года. За своё раннее бездействие неудавшийся фермер заплатит штраф 20 тысяч рублей. Постановление вступило в силу