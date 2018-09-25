Приморье накроют туманы и облака

25 Сент. 23:51 2018-09-25T23:51:31+03:00

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Сегодня, 26 сентября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае без осадков, утром местами туман. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +16...+21°C. Температура воды в Амурском заливе +18°C, в заливе Посьета +19°C, в бухте Находка +15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +17...+19°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +18...+20°C.

В Находке переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +17...+19°C.