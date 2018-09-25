2018-09-25T23:51:31+03:00
Общество

Приморье накроют туманы и облака

Синоптики не прогнозируют осадки
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 сентября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае без осадков, утром местами туман. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +16...+21°C. Температура воды в Амурском заливе +18°C, в заливе Посьета +19°C, в бухте Находка +15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +17...+19°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +18...+20°C.

В Находке переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +17...+19°C.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника
Стивен Сигал метит в кресло губернатора Приморья
В Приморье производитель лепил наггетсы из свинины вместо курицы
В ЗАТО Фокино на заброшенном хлебозаводе нашли тело 12-летнего мальчика
У дальневосточного леопарда может появиться северокорейский хранитель
Под Находкой задержали убийцу и грабителя двух родственниц
Организаторов морской прогулки, в которой едва не погибли 42 человека, накажут СК и прокуратура
Истребители Су-34 разбомбили корабли в Японском море
Сейсмостойкая подпорная стена скоро появится на улице Громова
29 сентября - Всемирный день сердца
Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу
Малышей Владивостока ждут на Дне рожденья тигрят
"На пересдачу!": ученик автошколы из Находки перевернулся в машине прямо на экзамене
В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле
Гигантский лайнер навсегда останется на первом причале Владивостока
"Серийная адвокатша" развела 13 человек из Камень-Рыболова на 350 тысяч
Во Владивостоке ищут виновных в безумном происшествии
Опасная плодожорка подъела груши, которые везли для приморцев из Китая
Власти сняли режим ЧС в трёх муниципалитетах Приморья
Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России