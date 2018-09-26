Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу

СЕГОДНЯ 02:49 2018-09-26T02:52:12+03:00

С 8 утра светофор на Второй речке не переключался с красного цвета

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Жители Владивостока оказались в крайне сложной ситуации этим утром. Один из светофоров в районе Второй речки у железнодорожного переезда вышел из строя и с 8 утра горел красным, сообщает "Комсомолка" со ссылкой на паблик в инстаграме "Дорожный патруль". Из-за этого собралась огромная пробка: ответственные автовладельцы не собирались нарушать правила движения.

Однако пришлось, так как светофор, всей видимости, переключаться на другой цвет не желал. Как сообщаеют очевидцы, ситуация нормализовалась только несколько минут назад. Затор всё ещё не "рассосался".