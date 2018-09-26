2018-09-26T02:52:12+03:00
Общество

Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу

С 8 утра светофор на Второй речке не переключался с красного цвета
Софья КУЧИНА
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Фото: "Дррожный патруль"Фото: "Дррожный патруль"
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Жители Владивостока оказались в крайне сложной ситуации этим утром. Один из светофоров в районе Второй речки у железнодорожного переезда вышел из строя и с 8 утра горел красным, сообщает "Комсомолка" со ссылкой на паблик в инстаграме "Дорожный патруль". Из-за этого собралась огромная пробка: ответственные автовладельцы не собирались нарушать правила движения.

Однако пришлось, так как светофор, всей видимости, переключаться на другой цвет не желал. Как сообщаеют очевидцы, ситуация нормализовалась только несколько минут назад. Затор всё ещё не "рассосался".

Скриншот с Яндекс-карт

Скриншот с Яндекс-карт

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