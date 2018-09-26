2018-09-26T04:53:49+03:00
Общество

Истребители Су-34 разбомбили корабли в Японском море

Видеозапись учений опубликовало в интернете Минобороны России
Софья КУЧИНА
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Фото: http://army-news.ru/Фото: http://army-news.ru/
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Видеозапись учений Тихоокеанского флота появилась на YouTube-канале Минобороны России. Пуски управляемых противокорабельных ракет Х-35У выполнялись с истребителей Су-34. Испытания новейшего вооружения проходили на морском полигоне ТОФ. Как говорится в описании к ролику, удары пришлись на сложные мишени, которые имитировали группу кораблей. Видео того, как истребители бомбят макеты получилось довольно зрелищным: всё начинается с того, что в прицел попадает морская мишень, далее её настигает ракета, цель окутывают клубы дыма и в кадре видно лишь пожар на водной глади Японского моря. Съёмка велась с разных ракурсов.

Стрельба велась одиночно и залпом. Военные сделали всего восемь пусков и успешно поразили все цели. Уже сейчас свидетельство мощи российской авиации можно увидеть не только в интернете и соцсетях, но и на федеральных каналах - потрясающий видеоряд стал настоящей находкой для новостников.

Пуски с самолетов Су-34 противокорабельных ракет Х-35У по морским целям.

Примечание:

Х-35У предназначается для поражения надводных целей различных классов без входа носителей в зону огневого воздействия средств ПВО. Максимальная дальность пуска ракеты - 260 километров. Такие характеристики обеспечиваются за счёт нового двигателя и конструкцией канала воздухозаборника, благодаря которой увеличился запас топлива. Для уничтожения современного корвета достаточно всего лишь одного попадания такой "малышки". Х-35У поставляют в авиационные соединения и воинские части с 2014 года.

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