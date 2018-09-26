Организаторов морской прогулки, в которой едва не погибли 42 человека, накажут СК и прокуратура

СЕГОДНЯ 06:31 2018-09-26T06:31:40+03:00

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Следственные органы следственного комитета по Приморью организовали доследственную проверку в детском лагере. Как ранее сообщали в краевых СМИ, некая туристическая организация назвалась громким именем "Юнармия Владивостока" и организовала шлюпочный поход по Японскому морю. 37 детей должны были догрести от бухты Новик Русского острова до бухты Баклан, которая находится рядом со Славянкой. На что рассчитывали организаторы турпохода, когда вручали вёсла ребятам - неизвестно, ведь такой путь бывает не под силу проделать и взрослому человеку. Когда "юнармейцы" совсем выбились из сил, пришлось вызывать спасателей.

— Зачем это было сделано, мы не понимаем. Была создана угроза жизни детей, то, что вообще нельзя делать. Когда начали разбираться, оказалось, организация, именуемая "Юнармия Владивостока", нигде не зарегистрирована. Были введены в заблуждение родители. Туристические услуги они оказывали на платной основе. Это просто зарабатывание денег, — рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по Приморскому краю Леонид Маковецкий.

К счаcтью, никто не пострадал. Но тем не менее жизни 37 детей и 5 взрослых были под угрозой. Из водного плена их освобождали на катерах. Ночевали - в Хасанском районе. Глава одного из поселений лично организовывал ночлег для маленьких мореплавателей - руководители "весёлой морской прогулки" не озаботились даже организацией отдыха. Очевидно, рассчитывали в тот же день добраться и обратно домой во Владивосток тем же путём, не иначе.

Теперь следователи проведут проверку и установят обстоятельства и причины произошедшего. Также все материалы переданы и в прокуратуру для дальнейшего разбирательства.