2018-09-26T06:31:40+03:00
Общество

Организаторов морской прогулки, в которой едва не погибли 42 человека, накажут СК и прокуратура

По факту происшествия проводятся проверки
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: https://ria.ru/incidentsФото: https://ria.ru/incidents
Изменить размер текста:

Следственные органы следственного комитета по Приморью организовали доследственную проверку в детском лагере. Как ранее сообщали в краевых СМИ, некая туристическая организация назвалась громким именем "Юнармия Владивостока" и организовала шлюпочный поход по Японскому морю. 37 детей должны были догрести от бухты Новик Русского острова до бухты Баклан, которая находится рядом со Славянкой. На что рассчитывали организаторы турпохода, когда вручали вёсла ребятам - неизвестно, ведь такой путь бывает не под силу проделать и взрослому человеку. Когда "юнармейцы" совсем выбились из сил, пришлось вызывать спасателей.

— Зачем это было сделано, мы не понимаем. Была создана угроза жизни детей, то, что вообще нельзя делать. Когда начали разбираться, оказалось, организация, именуемая "Юнармия Владивостока", нигде не зарегистрирована. Были введены в заблуждение родители. Туристические услуги они оказывали на платной основе. Это просто зарабатывание денег, — рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по Приморскому краю Леонид Маковецкий.

К счаcтью, никто не пострадал. Но тем не менее жизни 37 детей и 5 взрослых были под угрозой. Из водного плена их освобождали на катерах. Ночевали - в Хасанском районе. Глава одного из поселений лично организовывал ночлег для маленьких мореплавателей - руководители "весёлой морской прогулки" не озаботились даже организацией отдыха. Очевидно, рассчитывали в тот же день добраться и обратно домой во Владивосток тем же путём, не иначе.

Теперь следователи проведут проверку и установят обстоятельства и причины произошедшего. Также все материалы переданы и в прокуратуру для дальнейшего разбирательства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника
Стивен Сигал метит в кресло губернатора Приморья
В Приморье производитель лепил наггетсы из свинины вместо курицы
В ЗАТО Фокино на заброшенном хлебозаводе нашли тело 12-летнего мальчика
У дальневосточного леопарда может появиться северокорейский хранитель
Под Находкой задержали убийцу и грабителя двух родственниц
Истребители Су-34 разбомбили корабли в Японском море
Сейсмостойкая подпорная стена скоро появится на улице Громова
29 сентября - Всемирный день сердца
Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу
Малышей Владивостока ждут на Дне рожденья тигрят
Приморье накроют туманы и облака
"На пересдачу!": ученик автошколы из Находки перевернулся в машине прямо на экзамене
В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле
Гигантский лайнер навсегда останется на первом причале Владивостока
"Серийная адвокатша" развела 13 человек из Камень-Рыболова на 350 тысяч
Во Владивостоке ищут виновных в безумном происшествии
Опасная плодожорка подъела груши, которые везли для приморцев из Китая
Власти сняли режим ЧС в трёх муниципалитетах Приморья
Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России