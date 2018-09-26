2018-09-26T06:52:58+03:00
Происшествия

Под Находкой задержали убийцу и грабителя двух родственниц

Мужчина признался в циничном убийстве матери и дочери
Софья КУЧИНА
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Фото: http://lugansk1.info/Фото: http://lugansk1.info/
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В посёлке Врангель в начале этой осени бесследно исчезли две женщины - мать и дочь. Во время поиска пропавших, полиция задержала ранее судимого мужчину, который был другом одной из исчезнувших. На допросе он признался, что убил обеих несчастных, а всё для того, чтобы присвоить себе их имущество. Также негодяй цинично указал, где спрятал тела родственниц.

СК по Приморью возбудил уголовное дело о безвестном исчезновении. Расследование продолжается.

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