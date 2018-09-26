2018-09-26T08:38:53+03:00
Общество

У дальневосточного леопарда может появиться северокорейский хранитель

Ким Чен Ыну собираются предложить "опекунство" над редким хищником
Софья КУЧИНА
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Фото: https://rg.ruФото: https://rg.ru
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Вслед за голливудскими звёздами - Стивеном Сигалом и Памелой Андерсон одним из хранителей дальневосточного леопарда может стать лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

О такой возможности сообщил в интервью РИА-Новости директор нацпарка "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

— Учитывая, что он на поезде ездит, а железнодорожная линия "БарановскийХасан" проходит вдоль границ "Земли леопарда", посетить нацпарк было бы удобно — сказал Бардюк. - Если Ким Чен Ын поддержит идею изучения дальневосточного леопарда на своей территории, можно было бы задуматься над тем, чтобы он стал персональным "хранителем" одной из определенных нами кошек, - прокомментировал директор нацпарка.

Министерство природы РФ также считает, что эта инициатива имеет право на существование, ведь работа по сохранению популяции леопардов и охрана природы аполитичны, а сотрудничество с КНДР в рамках наблюдения за прекрасными пятнистыми кошками - способ получить наиболее точные данные о хищниках. К сожалению, "Комсомолка" не смогла узнать, как отнёсся корейский диктатор к такой новости, а также любит ли он дальневосточных леопардов и диких животных, в принципе. Однако, портал Bugaga.ru сообщает, что сын Ким Чен Ира весьма благосклонно относится к чистокровным собакам. Вопреки стереотипу, верховный руководитель предпочитает не есть, а заботиться о европейских породах. Вполне возможно, что и к другим представителям животного мира он относится не менее положительно.

"КП" отмечает, что хранители леопарда - это в неком роде "опекуны" редких животных. Они дают дальневосточному хищнику имя, занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Сегодня хранителями леопардов являются спец-представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, вице-премьер правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, известные актеры Стивен Сигал, Памела Андерсон. Подопечный же известного рокера родом из Владивостока Ильи Лагутенко - леопард Меамур погиб в ДТП в 2014 году.

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