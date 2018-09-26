В ЗАТО Фокино на заброшенном хлебозаводе нашли тело 12-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 09:25 2018-09-26T09:26:17+03:00

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Тело 12-летнего мальчика обнаружили на заброшенной стройке в Фокино, - сообщает "КП" со ссылкой на паблик dpscontrol. Как утверждfют в соцсетях, мальчик упал с высоты. Судя по комментариям к записи в группе, в ЗАТО есть только одно место, где могла случиться трагедия - это территория заброшенного хлебозавода.

Согласно сведениям СМИ ребёнок пропал в районе улицы Комсомольской. Родители хватились школьника вечером, 25 сентября. Когда он не пришёл домой, родственники срочно организовали поиски. Однако, безуспешно.

Приморские ведомства, в том числе СК пока что не давали официальных заявлений и комментариев по поводу случившегося.