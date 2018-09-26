2018-09-26T09:26:17+03:00
Общество

В ЗАТО Фокино на заброшенном хлебозаводе нашли тело 12-летнего мальчика

Ребёнок пропал вчера вечером
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: https://bnews.kz/ruФото: https://bnews.kz/ru
Изменить размер текста:

Тело 12-летнего мальчика обнаружили на заброшенной стройке в Фокино, - сообщает "КП" со ссылкой на паблик dpscontrol. Как утверждfют в соцсетях, мальчик упал с высоты. Судя по комментариям к записи в группе, в ЗАТО есть только одно место, где могла случиться трагедия - это территория заброшенного хлебозавода.

Согласно сведениям СМИ ребёнок пропал в районе улицы Комсомольской. Родители хватились школьника вечером, 25 сентября. Когда он не пришёл домой, родственники срочно организовали поиски. Однако, безуспешно.

Приморские ведомства, в том числе СК пока что не давали официальных заявлений и комментариев по поводу случившегося.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника
Стивен Сигал метит в кресло губернатора Приморья
В Приморье производитель лепил наггетсы из свинины вместо курицы
У дальневосточного леопарда может появиться северокорейский хранитель
Под Находкой задержали убийцу и грабителя двух родственниц
Организаторов морской прогулки, в которой едва не погибли 42 человека, накажут СК и прокуратура
Истребители Су-34 разбомбили корабли в Японском море
Сейсмостойкая подпорная стена скоро появится на улице Громова
29 сентября - Всемирный день сердца
Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу
Малышей Владивостока ждут на Дне рожденья тигрят
Приморье накроют туманы и облака
"На пересдачу!": ученик автошколы из Находки перевернулся в машине прямо на экзамене
В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле
Гигантский лайнер навсегда останется на первом причале Владивостока
"Серийная адвокатша" развела 13 человек из Камень-Рыболова на 350 тысяч
Во Владивостоке ищут виновных в безумном происшествии
Опасная плодожорка подъела груши, которые везли для приморцев из Китая
Власти сняли режим ЧС в трёх муниципалитетах Приморья
Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России