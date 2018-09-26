Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника

СЕГОДНЯ 10:48 2018-09-26T10:49:15+03:00

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60-летнего мужчину избили и ограбили прямо на улице, - сообщает "КП" со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. Согласно информации ведомства, вечером на улице Нахимова к дедушке подошёл мужчина, ударив его, он забрал у пожилого человека мобильный и бросился бежать. Однако на подмогу родственнику кинулся его племянник - тот и поймал негодяя. Полицейские вскоре приехали на место и забрали подлеца в отделение. Оказалось, что карманник - ранее судимый 40-летний житель Владивостока. Телефон у бывшего зэка забрали и вернули владельцу.

Против воришки возбудили уголовное дело по стать грабёж с применением насилия. Теперь ему опять предстоит отправиться в тюрьму на срок до семи лет. Сейчас полиция проверяет, не причастен ли грабитель к аналогичным преступлениям.