2018-09-27T03:08:42+03:00
Происшествия

Житель Владивостока украл всю зарплату работницы детсада

Для работницы муниципального детского сада 18 тысяч - практически вся её зарплата за месяц труда
Игорь Сорокин
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фото из архивафото из архива
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Жителя Владивостока отдали под суд за кражу у воспитательницы детсада.

Фрунзенская прокуратура направила в суд уголовное дело против 34-летнего владивостокца. Мужчину обвинили в краже со значительным ущербом.

Как считает следствие, в минувшем июле житель Владивостока наведался в детсад, чтобы повидать работавшую там знакомую. Мужчина очень быстро выяснил, что женщина здесь уже не работает, и совсем уже было собрался уходить, как вдруг в одной из комнат заметил оставленную без присмотра дамскую сумочку.

Убедившись, что за ним никто не наблюдает, вороватый посетитель похитил сумку и поспешил скрыться. Чуть позже, воспользовавшись беспечностью хозяйки сумки, он снял с обнаруженной банковской карты 18 тысяч рублей. Вскоре мужчина был задержан благодаря работе оперативников Фрунзенского ОМВД.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд. Кроме того, обворованная воспитательница заявила гражданский иск в надежде возместить потраченные вором деньги.

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