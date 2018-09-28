Олег Кожемяко пойдет в губернаторы Приморья самовыдвиженцем

СЕГОДНЯ 04:43 2018-09-28T04:43:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 28 сентября, в администрации Приморья Олега Кожемяко официально представили в должности временно исполняющего обязанности губернатора Приморья. Напомним. что указ об этом назначении президент Владимир Путин подписал 26 сентября.

На вопрос журналиста о том, будет ли Кожемяко участвовать в декабрьских выборах губернатора и если да, то от какой партии, новый глава региона ответил следующее:

- Безусловно, я глубоко осознаю свою ответственность на этой должности, поэтому предварительно согласовал участие с Владимиром Владимировичем, он поддержал. Работа очень ответственная, я, конечно, буду участвовать в выборах, как и сообщил президенту. Участвовать буду в качестве самовыдвиженца, но при поддержке тех партий, которые окажут мне доверие.

Добавим. что точную дату выборов Приморье узнает 16 октября: её назначит приморский парламент. Состоятся они в любом случае не позднее 16 декабря. Бюджету новые выборы обойдутся примерно в 290 миллионов рублей.