2018-09-28T04:43:10+03:00
Общество

Олег Кожемяко пойдет в губернаторы Приморья самовыдвиженцем

На состоявшемся сегодня официальном представлении в должности врио главы Приморского края сделал ряд важных заявлений
Игорь Сорокин
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Новый врио губернатора Приморья Олег Кожемяко и полпред президента Юрий Трутнев нашли общий язык давноНовый врио губернатора Приморья Олег Кожемяко и полпред президента Юрий Трутнев нашли общий язык давноФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Сегодня, 28 сентября, в администрации Приморья Олега Кожемяко официально представили в должности временно исполняющего обязанности губернатора Приморья. Напомним. что указ об этом назначении президент Владимир Путин подписал 26 сентября.

На вопрос журналиста о том, будет ли Кожемяко участвовать в декабрьских выборах губернатора и если да, то от какой партии, новый глава региона ответил следующее:

- Безусловно, я глубоко осознаю свою ответственность на этой должности, поэтому предварительно согласовал участие с Владимиром Владимировичем, он поддержал. Работа очень ответственная, я, конечно, буду участвовать в выборах, как и сообщил президенту. Участвовать буду в качестве самовыдвиженца, но при поддержке тех партий, которые окажут мне доверие.

Добавим. что точную дату выборов Приморье узнает 16 октября: её назначит приморский парламент. Состоятся они в любом случае не позднее 16 декабря. Бюджету новые выборы обойдутся примерно в 290 миллионов рублей.

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