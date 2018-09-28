Ради самовыдвижения Кожемяко перепишут Избирательный кодекс Приморья
На пути к участию в губернаторских выборах в качестве самовыдвиженца Олег Кожемяко может встретить неожиданные препятствия.
Сегодня, 28 сентября, в администрации Приморья Олега Кожемяко официально представили в должности временно исполняющего обязанности губернатора. Новый глава региона сразу же подтвердил намерение участвовать в декабрьских выборах. Однако экспертов насторожила фраза о том, что баллотироваться Олег Николаевич намерен самовыдвиженцем.
Дело в том, что действующий Избирательный кодекс Приморья никаких самовыдвиженцев не предполагает: даже если кандидат беспартийный, выдвигать его все равно должна парламентская партия. Это значит, что Избирательный кодекс будут менять, и менять в самое ближайшее время — поправки надо внести до даты назначения выборов, а это произойдет 16 октября.
Как рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» политический обозреватель Ольга Ильченко, суть поправок в том, чтобы позволить выдвигаться на пост губернатору гражданину, собравшему в свою поддержку не менее 0,5% подписей от общего числа избирателей Приморья, это 7282 человека. Вероятно, к работе над этой поправкой приступят уже во вторник, 2 октября.
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