Руководитель "Ледовой арены" в Уссурийске присвоил себе деньги медиков

СЕГОДНЯ 05:21 2018-09-28T05:23:51+03:00

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Один из руководителей "Ледовой арены" в Уссурийске присвоил себе бюджетные деньги, сообщает пресс-служба приморской прокуратуры.

Согласно информации ведомства, уссурийское отделение выявило нарушения во время проверки исполнения бюджетного законодательства. Оказалось, что должностное лицо присвоило себе средства, выделенные из бюджета на оплату услуг медиков на проведении спортивных мероприятий, таких как Спартакиада пенсионеров и школьные соревнования. Врачи недополучили больше 30 тысяч, что им причитались. Более того, их подписи в расчётках подделал кто-то другой.

Уже после того как Уссурийский городской прокурор направил материалы проверки в следственные органы, оказалось что по той же схеме подозреваемый несколько раз проворачивал свои дела и таким образом "заработал" ещё около 100 тысяч рублей. Преступник взят под стражу, результаты расследования дела поставлены на контроль городского прокурора.