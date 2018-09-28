2018-09-28T06:30:24+03:00
Общество

Любители сырой рыбы из Уссурийска едва не стали жертвами жестокой диареи

В партии роллов и сэндвичей нашли кишечную палочку
Софья КУЧИНА
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Фото: http://www.pizza-vl.ru/Фото: http://www.pizza-vl.ru/
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Любители сырой рыбы из Уссурийска едва не пострадали от диареи: в партиях сэндвичей и роллов с кетой специалисты Россельхознадзора обнаружили кишечную палочку. Также, в 10 кило деликатесов (каждая партия весила по 5 килограммов) уровень бактериальной обсеменённости сильно превышал норму.

Как сообщает ведомство, превышение этих показателей говорит о том, что продукты неправильно изготавливали, транспортировали и хранили. Из-за того, что кета в таких блюдах термически не обрабатывается, употребление бутерброда или ролла вполне могло вызвать пищевое отравление.

Результаты анализа внесли в ветеринарную госсистему "Веста" и разослали заказчикам, для того, чтобы предотвратить реализацию рыбных яств.

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