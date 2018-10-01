Турист умер при подъеме на приморскую гору Пидан

СЕГОДНЯ 04:23 2018-10-01T04:23:37+03:00

Трагический случай стал четвёртым по счёту за время туристического сезона в Приморье

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В Приморском крае турист погиб при восхождении на гору Пидан. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда.

Мужчина в составе туристической группы почувствовал себя плохо при подъеме, помочь ему не сумели.

— Не исключено, что у него схватило сердце, так как мужчине было около 60 лет и он имел большую массу тела, — предположили в ДВРПСО.

Трагический случай стал четвёртым по счёту за время туристического сезона в Приморье.