Рецидивиста, избившего женщину, задержали в Приморье

СЕГОДНЯ 05:24 2018-10-02T05:24:48+03:00

В Находке сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже

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В дежурную часть отдела МВД по Находке поступило сообщение местной жительницы о грабеже. На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую, осмотрели место происшествия.

Установлено, что в районе улицы Кольцевой неизвестный ударил потерпевшую в лицо и похитил у нее сумку, в которой находился телефон и деньги. Общий ущерб составил около 22 тысяч рублей.

Ориентировку передали наружным нарядам полиции. В ходе оперативно — розыскных мероприятий полицейские задержали 35-летнего судимого приморца. У задержанного изъято похищенное имущество, оно возвращено владелице. В отделе полиции злоумышленник дал признательные показания.

Следователем ОМВД по Находке возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до семи лет со штрафом. Фигурант заключен под стражу. Сотрудники полиции проверяют гражданина на причастность к ранее совершенным преступлениям.