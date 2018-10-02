Проезд в общественном транспорте Владивостока скоро можно будет оплатить по безналу

СЕГОДНЯ 08:01 2018-10-02T08:01:43+03:00

Уже определен исполнитель, который займется внедрением системы безналичной оплаты проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях, а также на морском транспорте Владивостока

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Во Владивостоке определили исполнителя по внедрению системы безналичной оплаты проезда в городском траспорте. Это значит, что уже скоро горожане смогут расплачиваться пластиковой карточкой за проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях города, а также на морском транспорте.

«Система позволит создать во Владивостоке мониторинг перевозки пассажиров и багажа, обеспечить учет и контроль оплаты, - рассказала директор автоматизированного диспетчерского центра Татьяна Курочкина. - С помощью терминалов можно будет рассчитаться за проезд транспортной или банковской картой. Уверены, что таким образом качество предоставления услуг перевозок в городе заметно повысится».

Данная система уже показала свою эффективность во многих городах России. Кроме того, идея о внедрении безналичной оплаты уже давно искала реализации во Владивостоке. Теперь же с уверенностью можно сказать, что и в столице Приморья за проезд можно будет расплатиться при помощи банковской карты либо системы NFC, позволяющей оплачивать покупки при помощи смартфона или другого девайса.

Управлению транспорта поручено в срок до 31 декабря этого года организовать внедрение системы на всех городских маршрутах. Речь идет не только об автобусах, но и трамваях, троллейбусах и морском транспорте.