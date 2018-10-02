2018-10-02T10:38:06+03:00
Общество

Северокореец попытался незаконно стать рублёвым миллионером во Владивостоке

Свободу мужчины могут ограничить на срок до четырёх лет
Максим АВЕРКИН
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Фото: пресс-служба ДВТУФото: пресс-служба ДВТУФото: Максим АВЕРКИН
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Во Владивостоке гражданина КНДР задержали с крупной суммой. Мужчина пытался незаконно ввезти 180 тысяч долларов США. В переводе на российский рубль сумма составляет около 12 миллионов.

Как передаёт пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, мужчина прибыл центр Приморья на судне под флагом КНДР из порта Чхонджин. Во время обыска у него нашли 180 тысяч незадекларированных долларов США - деньги находились в пакете.

Сейчас против него рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за контрабанду наличных денежных средств в особо крупном размере. Ему грозит штраф до пятнадцатикратной суммы и ограничение свободы сроком до четырех лет.

Между тем таможня Владивостока напоминает, что при единовременном вывозе/вывозе денег или дорожных чеков в общей сумме, превышающей в 10 тысяч долларов США, то эта сумма подлежит таможенному декларированию в письменной форме. Документ надо подавать пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

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