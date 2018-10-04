2018-10-04T01:06:53+03:00
Спорт

Приморский "Восток" выиграл чемпионат России по спидвею

Следующая гонка состоится в пятницу, 5 октября, в 19:00
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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Финал чемпионата России по спидвею между командами «Восток» из Владивостока и «Турбиной» из Балаково завершился в среду, 3 октября, на стадионе «Авангард» во Владивостоке.

Участников чемпионата и болельщиков поприветствовал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

«Приятно оказаться на этом стадионе, услышать рёв моторов, почувствовать адреналин, который охватывает наши сердца. Мы помним имена всех, кто снискал славу приморского спидвея. Сегодня они передают свой опыт нашей команде. Я уверен, что у нас лучшие гонщики и болельщики! Победа за нами!» – сказал он.

В финале чемпионата две команды боролись за первое и второе места. Гонка получался напряженной, в первых заездах лидировала команда гостей, но приморцам удалось сравнять счёт, а к окончанию заездов и вовсе опередить соперника на 11 очков, победив со счётом 52:41. Таким образом, «золото» чемпионата досталось команде «Восток», а серебро забрала «Турбина».

Следующая гонка состоится в пятницу, 5 октября, в 19:00. За звание сильнейших в первенстве России по спидвею на стадионе «Авангард» поборются юные спортсмены.

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