2018-10-04T02:09:59+03:00
Общество

"Широта крымская": в мэрии Владивостока приняли делегатов из Крыма

В ходе встречи были подписаны соглашения о сотрудничестве между главами городов Артём и Ялта, Находка и Судак, Уссурийск и Евпатория
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Совместное заседание Совета муниципальных образований Приморского края и Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Крым» состоялось в администрации Владивостока.

Совместное заседание Совета муниципальных образований Приморского края и Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Крым» состоялось во Владивостоке

В ходе встречи были подписаны соглашения о сотрудничестве между главами городов Артём и Ялта, Находка и Судак, Уссурийск и Евпатория.

Открыл заседание глава Владивостока, поприветствовав гостей из Республики Крым и из муниципалитетов Приморья. Виталий Веркеенко выразил надежду на дальнейшее плодотворное развитие экономических, культурных, туристских связей между нашими регионами.

О работе делегации из Крыма в Приморском крае на текущей неделе рассказал председатель Совета муниципальных образований Приморского края, депутат Государственной Думы Владимир Новиков. Он также пригласил гостей из Крыма поближе познакомиться с городами и районами края, обсудить, как муниципалитеты решают те или иные проблемы, обменяться опытом, а также выразил общее мнение всех присутствующих — активизировать взаимное сотрудничество.

К слову, делегация от Совета муниципальных образований Приморского края в этом году также побывала с визитом в Крыму.

В ходе встречи начальник управления международных отношений и туризма Алексей Кушнир представил гостям презентацию туристических возможностей Владивостока. В свою очередь мэры городов Крыма познакомили коллег с достопримечательностями своих территорий. Участники встречи выразили общее мнение: развитие сотрудничества между Республикой Крым и Приморским краем имеет большое позитивное значение для экономики и жителей обоих регионов.

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