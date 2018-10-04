Полиция Приморья объявила награду за безжалостного душегуба

СЕГОДНЯ 02:35 2018-10-04T02:35:56+03:00

Урожденец Лучегорска обвинен в двух убийствах, за него обещают 400 тысяч рублей

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Управление МВД по Приморскому краю за совершение двух убийств разыскивает Коваленко Юрия Александровича, 24.04.1981 года рождения, уроженец пгт. Лучегорск.

За информацию, которая будет способствовать розыску и задержанию Коваленко Ю.А., гарантируется вознаграждение в 400 тысяч рублей.

Достоверную информацию о разыскиваемом предлагают сообщать в УМВД по Приморскому краю по телефонам: (423) 2214291, 2269967, 2490491, +79502842796.

Анонимность и конфиденциальность гарантируются.