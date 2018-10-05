Приморское бабье лето не сдаёт своих позиций

СЕГОДНЯ 00:54 2018-10-05T00:54:38+03:00

В крае по-прежнему тепло и солнечно

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Сегодня, 5 октября, погоду Приморского края определяет поле повышенного атмосферного давления. Без осадков, утром местами туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +18...+23°C. Температура воды в Амурском заливе +18°C, в заливе Посьета +17°C, в бухте Находка +13°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, со второй половины до сильного. Температура воздуха +18...+20°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +20...+22°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +17...+19°C.