Приморское бабье лето не сдаёт своих позиций
Сегодня, 5 октября, погоду Приморского края определяет поле повышенного атмосферного давления. Без осадков, утром местами туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +18...+23°C. Температура воды в Амурском заливе +18°C, в заливе Посьета +17°C, в бухте Находка +13°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, со второй половины до сильного. Температура воздуха +18...+20°C.
В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +20...+22°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +17...+19°C.