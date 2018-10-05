Охранная зона ЛЭП: о чём следует знать приморцам?

СЕГОДНЯ 03:32 2018-10-05T03:32:34+03:00

Если по территории земельного участка проходит линия электропередачи, этот факт игнорировать нельзя. Фото предоставлено филиалом «Приморские электрические сети».

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ПОМНИ ПРО ЛЭП!

В сентябре широкую огласку получила ситуация с арендаторами земельных участков на рынке 3-ей Рабочей, чьи торговые павильоны были установлены прямо под проводами ЛЭП 110 кВ. Одним из собственников земельных участков, расположенных в охранной зоне ЛЭП 110 кВ, являлось ООО «Юком». По результатам рассмотрения дела Первореченский районный суд постановил: удовлетворить требования прокуратуры Первореченского района о запрете осуществления деятельности в торговом комплексе, расположенном в охранной зоне ВЛ 110 кВ «АО "ДРСК"».

Кроме ООО «Юком», предупреждения о нарушении режима охранной зоны ВЛ были направлены владельцам других объектов, расположенных в охранной зоне ЛЭП в этом районе. В их случае дело до суда пока не дошло.

К слову, это не единственный случай, когда из-за размещения незаконно установленных объектов под воздушными линиями электропередачи предприниматели терпят убытки: несколько лет назад суд постановил закрыть торговый центр «Ульяновский», который находился в охранной зоне ЛЭП 110 кВ.

Всё дело в том, что на земельных участках, на которых наложены ограничения в пределах охранных зон, есть законодательные ограничения деятельности. Если по территории земельного участка проходит линия электропередачи, то этот факт игнорировать нельзя, чтобы не пришлось позднее расплачиваться не только рублём, но и нервами за поспешно принятое решение. Только за последние три года после совместных проверок с энергетиками прокуратурой было предъявлено 42 иска к лицам, нарушающим режим охранных зон ЛЭП. По 41 из них судебные решения вступили в силу.

Для того чтобы себя обезопасить, прежде всего, необходимо учитывать требования земельного кодекса. Для этого нужно заранее узнать, не попадает ли желанный участок в границы охранной зоны инженерных коммуникаций, ведь проблемы подобного рода могут коснуться не только предпринимателей, но и физических лиц.

— C одной стороны, собственник сохраняет свои права на этот земельный участок и имеет право на совершение сделок с ним. C другой стороны, использование таких участков ограничено законом. Правила, которые необходимо соблюдать на таких участках, утверждены постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года, — отмечает заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам филиала «Приморские электрические сети» Константин Долганин.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

В охранной зоне ЛЭП категорически запрещено:

Размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов. Запрещено проводить любые мероприятия с массовым пребыванием людей.

Сведения об охранных зонах вносятся в государственный кадастр недвижимости, поэтому потенциальному арендатору необходимо обратиться с запросом в Кадастровую палату Приморского края и узнать, нет ли у вашего земельного участка особого режима использования из-за наличия установленной охранной зоны линии электропередачи. Предварительно данную информацию можно посмотреть с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта Росреестра» на сайте rosreestr.ru. по номеру земельного участка.

Если собственник земли самовольно построил объект в охранной зоне ЛЭП,суд обнаружит нарушение и собственника могут обязать снести или перенести самовольную постройку, причём расходы на это никто не компенсирует.

Стоит помнить, что зачастую обслуживание, реконструкция или ремонт электросетей становятся невозможными именно из-за размещения в границах охранных зон торговых точек, гаражей, рынков и других объектов, невозможности подъезда спецтехники к ним. Даже из-за самого незначительного повреждения на участке ЛЭП большая часть города может остаться без электроэнергии.

В случае обрыва провода, при его соприкосновении с размещенными под проводами объектами, может возникнуть возгорание; при нарушении правил работы на спецтехнике или правил охраны труда, лица, занимающиеся обслуживанием незаконно размещённых объектов, могут получить поражение электрическим током.

КСТАТИ!

Прежде, чем заключить договор аренды, воспользуйтесь всеми возможными сервисами по проверке своего земельного участка на предмет наличия на нем обременений в виде охранной зоны ВЛ. Ведь только в случае полной уверенности в законности сделки можно избежать вероятных финансовых потерь.

СПРАВКА КП

Охранная зона ЛЭП – это территория вдоль воздушных линий электропередачи в виде участка земли и воздушного пространства по обе стороны от крайних проводов. У линий напряжением 0,4 кВ это расстояние составляет 2 метра от крайнего провода, для 10 кВ – 10 метров, для 35 кВ – 15 метров, на линиях 110 кВ – 20 метров. Охранная зона кабельных линий – это участок вдоль подземных КЛ, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.